Іспанія

Севілья без тренера.

Севілья оголосила про звільнення Матіаса Альмейди з посади головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт «нервіонців».

Альмейда очолив Севілью минулого літа. За нього клуб провів 32 матчі, зазнав 15 поразок, здобув 10 перемог і 7 разів зіграв унічию, різниця голів – 43:52.

Команда займає 15-е місце в таблиці Ла Ліги, маючи 31 очко та на 3 бали випереджаючи зону вильоту. У двох останніх матчах – поразки від Барселони (2:4, у першому колі була перемога – 4:1) та Валенсії (0:2).