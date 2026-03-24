Форвард Барселони не поспішає з рішенням щодо контракту.

Нападник Барселона Роберт Левандовські висловився щодо свого майбутнього та можливого продовження кар’єри.

"Нічого не змінилося щодо мого контракту із Барселоною. Я маю час, щоб сісти і подумати про майбутнє, і про свої варіанти", — зазначив польський форвард.

Раніше повідомлялося, що Левандовські готовий піти на зниження зарплати заради продовження угоди з каталонським клубом. За чинним контрактом нападник заробляє близько 26 мільйонів євро за сезон, а сама угода розрахована до літа 2026 року.

Інтерес до досвідченого форварда проявляють Атлетіко Мадрид, Фенербахче, Чикаго Файр та Ювентус.

У поточному сезоні Левандовські провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 15 голів і віддав 3 результативні передачі.

Наразі Барселона очолює турнірну таблицю Прімери, випереджаючи Реал Мадрид на чотири очки. У наступному матчі команда Ганс-Дітер Флік зіграє проти Атлетіко 4 квітня.