Каталонці шукають лівоногого центрбека, але Інтер вимагає 80 мільйонів євро.

Барселона визначила захисника Інтера Алессандро Бастоні як головну трансферну ціль для підсилення центру оборони у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, головний тренер каталонців Гансі Флік наполягає на підписанні лівоногого центрбека, який допоможе покращити початок атак і ширину гри ззаду.

Поточні поєднання в центрі захисту, зокрема з участю Пау Кубарсі, Рональда Араухо та Андреаса Крістенсена, не повністю задовольняють тренерський штаб у плані прогресії м’яча.

Бастоні вважається ідеальним варіантом для цієї ролі. За останні два сезони італієць є одним із лідерів у Європі за дистанцією просувальних передач, що робить його важливим елементом для стилю гри Барселони з контролем м’яча.

Втім, ключовою перешкодою залишається фінансовий аспект. Інтер оцінює свого захисника у 80 мільйонів євро та не готовий знижувати ціну. Контракт гравця чинний до 2028 року, що лише посилює позиції італійського клубу на переговорах.

У разі переходу Бастоні Пау Кубарсі зможе повернутися на більш звичну позицію правого центрбека, що дозволить Барселоні сформувати стабільну та збалансовану пару захисників на майбутнє.

Раніше повідомлялося, що Алессандро Бастоні віддає перевагу трансферу до Барселони, оскільки вважає, що ідеально підходить під вимоги Гансі Фліка.