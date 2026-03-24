Президент Реала активно просуває переговори, але остаточне рішення залежить від гравця.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес особисто протягом останніх місяців наполягає на продовженні контракту з вінгером Вінісіусом Жуніором. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, очільник мадридського клубу прагне якомога швидше досягти домовленості з 25-річним бразильцем і переконати його підписати нову угоду. У Реалі розглядають Вінісіуса як одного з ключових гравців на довгострокову перспективу.

Переговори між сторонами тривають, однак остаточне рішення залишається за самим футболістом. Саме від позиції гравця залежить, чи буде підписано новий контракт найближчим часом.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів 43 матчі в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 17 голів і 12 результативних передач. Його поточна угода з "вершковими" спливає влітку 2027 року.