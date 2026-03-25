Севілья оголосила про призначення Луїса Гарсії Пласи на посаду головного тренера першої команди. Контракт 53-річного фахівця розрахований до 30 червня 2027 року.

Гарсія Пласа має багатий досвід роботи в Іспанії та за кордоном. Він очолював Леванте, Хетафе, Мальорку та Алавес, зокрема здобував підвищення в класі та зберігав команди в еліті іспанського футболу. Також спеціаліст працював у Китаї, ОАЕ та Саудівській Аравії.

Іспанський тренер почав кар’єру після передчасного завершення ігрової кар’єри через травму у 27 років і вже у 30 очолив перший клуб — УД Альтеа (ісп. — UD Altea). Його тренерський досвід включає 229 матчів у Ла Лізі.

Призначення Гарсії Пласи відбувається на фоні відставки попереднього тренера Матіаса Альмейди, якого звільнили 23 березня цього року.