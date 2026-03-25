Сантьяго Бернабеу стане тренувальною базою для учасників турніру серії Мастерс.

Домашня арена Реала у Мадриді на певний час змінить своє призначення та буде використана для потреб тенісного турніру серії Мастерс.

За інформацією іспанських ЗМІ, у період з 23 по 30 квітня Сантьяго Бернабеу адаптують під тренування тенісистів, які готуватимуться до змагань у столиці Іспанії. При цьому сам турнір, як і раніше, проходитиме на кортах комплексу Caja Mágica.

Можливість використання стадіону з’явиться після домашнього матчу Реала проти Алавеса, який запланований на 21 або 22 квітня. Після цього мадридський клуб проведе серію виїзних ігор у чемпіонаті, що дозволить тимчасово звільнити арену від футбольних подій.

Очікується, що на території стадіону облаштують кілька ґрунтових тренувальних кортів. Проведення офіційних матчів турніру на арені не передбачається — вона використовуватиметься виключно для підготовки гравців.

Організатори розраховують, що така ініціатива допоможе розвантажити основну інфраструктуру турніру та створити більш комфортні умови для учасників.