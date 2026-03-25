Італійський клуб сподівається зберегти аргентинського півзахисника, гарантуючи йому стабільну ігрову практику та участь у Лізі чемпіонів.

Комо сподівається, що півзахисник Ніколас Пас відмовиться від повернення в мадридський Реал після завершення поточного сезону. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, клуб дуже хоче зберегти у складі аргентинського футболіста. У Комо вважають, що важливим фактором може стати гарантія ігрового часу, адже в стані "вершкових" Пасу навряд чи зможуть це пообіцяти. Також вагомим аргументом є результати команди: після 30 турів Комо посідає четверте місце в Серії А, що дає право на участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

У поточному сезоні 21-річний Пас узяв участь у 33 зустрічах у всіх турнірах, забив 11 м'ячів і записав на свій рахунок шість результативних передач.

Наразі ринкова ціна гравця, за даними Transfermarkt, становить 65 мільйонів євро.

