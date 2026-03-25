Лідер Реала впевнено оцінює свою форму та підтримав Неймара.

Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор прокоментував свою форму та ставлення до критики напередодні матчу проти Франції.

Бразилець запевнив, що не реагує на сторонні думки й зосереджений виключно на грі.

“Я не звертаю великої уваги на те, що говорять люди. Я знаю свою роботу і свою відданість.

“Щодо моєї нинішньої форми, я завжди намагаюся віддавати максимум, забивати голи та віддавати асисти. Зараз я перебуваю у своїй найкращій формі. Усе, що я роблю в Реал Мадрид, сподіваюся, зможу робити і тут, у збірній”, — цитує слова Вінісіуса видання Marca.

Окрім цього, бразилець висловився щодо дискусій про найкращих гравців країни в Європі та відзначив партнерів:

“В останні сезони я був одним із найкращих, також Рафінья, Каземіро — що тут сказати. У нього величезний досвід”.

Вінісіус також підтримав Неймара, навколо якого зараз багато розмов через можливе повернення до збірної:

“Тиск на Неймара — це нормально. Я не є неупередженим, адже Ней — один із моїх кумирів. Він робить усе можливе, щоб бути на 100% і повернутися до збірної. Тепер рішення за тренером, але ми, гравці, завжди хочемо грати з найкращими”, — підсумував Віні.

Найближчим часом збірна Бразилії проведе товариські матчі проти Франції (26 березня) та Хорватії (31 березня), які відбудуться у США.