Лідер Реала впевнено оцінює свою форму та підтримав Неймара.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
25 березня 2026, 22:33
Вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор прокоментував свою форму та ставлення до критики напередодні матчу проти Франції.
Бразилець запевнив, що не реагує на сторонні думки й зосереджений виключно на грі.
“Я не звертаю великої уваги на те, що говорять люди. Я знаю свою роботу і свою відданість.
“Щодо моєї нинішньої форми, я завжди намагаюся віддавати максимум, забивати голи та віддавати асисти. Зараз я перебуваю у своїй найкращій формі. Усе, що я роблю в Реал Мадрид, сподіваюся, зможу робити і тут, у збірній”, — цитує слова Вінісіуса видання Marca.
Окрім цього, бразилець висловився щодо дискусій про найкращих гравців країни в Європі та відзначив партнерів:
“В останні сезони я був одним із найкращих, також Рафінья, Каземіро — що тут сказати. У нього величезний досвід”.
Вінісіус також підтримав Неймара, навколо якого зараз багато розмов через можливе повернення до збірної:
“Тиск на Неймара — це нормально. Я не є неупередженим, адже Ней — один із моїх кумирів. Він робить усе можливе, щоб бути на 100% і повернутися до збірної. Тепер рішення за тренером, але ми, гравці, завжди хочемо грати з найкращими”, — підсумував Віні.
Найближчим часом збірна Бразилії проведе товариські матчі проти Франції (26 березня) та Хорватії (31 березня), які відбудуться у США.