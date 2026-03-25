Форвард прокоментував інформацію про нібито помилку лікарів "вершкових" після своєї травми.

Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе відреагував на резонансні повідомлення в медіа щодо нібито серйозної помилки медичного штабу мадридського клубу під час лікування його травми коліна.

Французький футболіст чітко заперечив ці чутки, наголосивши, що інформація не відповідає дійсності.

"Інформація про те, що вони обстежували не те коліно, не є правдою. Можливо, я частково сам винен у цій ситуації, адже коли ти не комунікуєш про свою травму, це відкриває простір для різних інтерпретацій — кожен користується цим і це частина гри.

З Реалом у нас завжди була досить чітка комунікація: як тоді, коли я розпочав реабілітацію в Мадриді, так і коли був у Парижі, де мене супроводжували лікар, фізіотерапевт і тренер із фізпідготовки клубу. Тут немає жодної проблеми", — цитує слова Мбаппе RMC Sport.

Окрім цього, гравець прокоментував процес відновлення після травми та підкреслив, що не шкодує про перебіг подій.

"Я ніколи не був гравцем, який про щось шкодує. Я дивлюся лише на теперішнє і найближче майбутнє. Я радий, що зараз добре почуваю обидва коліна. У певному сенсі я завдячую цьому і своєму клубу. Я дуже щасливий бути тут у гарному стані та здоровим.

Я готовий грати, готовий виходити у стартовому складі. Тренер ухвалить рішення”, — підсумував француз.

Нагадаємо, раніше в пресі з’являлася інформація, що медичний штаб Реала міг припуститися помилки, обстеживши не те коліно футболіста після травми. Сам Мбаппе повністю спростував ці повідомлення.