Вінгер Атлетіко відверто відповів на питання про теоретичний трансфер до табору принципових конкурентів.

Вінгер мадридського Атлетіко Джуліано Сімеоне прокоментував чутки про можливий перехід до Реала Мадрид.

23-річний футболіст чітко дав зрозуміти, що не розглядає варіант із переходом до принципового суперника свого клубу.

“Грати за Реал Мадрид? Неможливо. Жодних шансів”, — цитує слова Джуліано Сімеоне журналіст Фабріціо Романо.

Сімеоне є важливою частиною складу Атлетіко Мадрид. У поточному сезоні він провів за "матрацників" 43 матчі, забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.

Контракт 23-річного гравця з клубом чинний до літа 2030 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється приблизно у 40 млн євро.