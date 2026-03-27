Нападник Інтер Маямі розповів про ставлення свого зіркового одноклубника до каталонського клубу та прокоментував чутки про його можливе примирення з Жоаном Лапортою.

Нападник Інтер Маямі Луїс Суарес висловився про ставлення свого одноклубника Ліонеля Мессі до Барселони. У минулому уругваєць та аргентинець разом виступали за "синьо-гранатових". Перший залишив клуб у 2020 році, а другий пішов роком пізніше, причому в обох випадках розставання вийшло не найнавколомирішим.

"Лео Мессі радіє успіхам Барселони — він теж уболівальник клубу. Що стосується його повернення та примирення з Лапортою, то про це краще запитати у нього самого. Це його особиста справа", — передає Barca Universal слова Суареса.

Конфлікт Мессі з президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою досі не владнаний. Нагадаємо, що 15 березня 2026 року Лапорту було переобрано на посаду голови Барселони — він здобув впевнену перемогу на виборах, набравши понад 68% голосів, і керуватиме клубом до 2031 року.

Попри напружені стосунки з керівництвом, Мессі продовжує підтримувати команду, яка під керівництвом Гансі Фліка демонструє яскраву гру.

Раніше повідомлялося, що Барселона готується продовжити контракт із Фліком.