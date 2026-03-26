Переговори з агентом тренера заплановані на наступний місяць.

Барселона найближчим часом розпочне перемовини щодо продовження співпраці з головним тренером Хансі Фліком.

Як повідомляють іспанські джерела, у квітні до Іспанії прибуде агент наставника Піні Захаві, щоб обговорити деталі нової угоди з керівництвом клубу.

Сам Флік схиляється до варіанту з коротшим контрактом, однак сторони можуть зійтися на компромісі — підписанні договору до 2028 року.

У каталонському клубі задоволені роботою німецького спеціаліста та розраховують на продовження співпраці в довгостроковій перспективі.