Football.ua представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 10-13 квітня.

Відсьогодні й до вівторка, 14 квітня, мають відбутися всі десять матчів 31-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді, де місцевий Реал прийматиме Жирону.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 10 квітня, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Перше коло — 1:1

Субота, 11 квітня, 15:00. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 0:1

Минулої суботи Реал Сосьєдад очікувано впорався на Аноеті з Леванте (2:0). Таким чином підопічні Пеллегріно Матараццо продовжили свою безпрограшну домашню серію в Ла Лізі до семи протистоянь (5В, 2Н). Завтра ж клуб із Сан-Себастьяна має намір уникнути четвертої поспіль поразки від Алавеса в чемпіонаті.

Алавес туром раніше врятувався від домашньої поразки Осасуні (2:2). Вперше з травня 2025 року клуб не програв у трьох поспіль матчах чемпіонату. Команда Кіке Санчеса Флореса потребує залікових балів задля уникнення вильоту, тоді як Реал Сосьєдад продовжує боротися за єврокубки. Очікуємо, що бажаного результату досягне фаворит.

прогноз 2:1

Субота, 11 квітня, 17:15. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче. Перше коло — 1:1

Ельче минулої п'ятниці зазнав поразки від Райо Вальєкано на виїзді (0:1). Сенсаційна домашня звитяга Мальорки над Реалом Мадрид відправила колектив Едера Сарабії до зони вильоту. Здобувши 25 із 29-ти своїх залікових балів саме вдома, клуб сподіватиметься дати бій не надто впевненій поза власним полем Валенсії.

Туром раніше підопічні Карлоса Корберана поступилися вдома Сельті (2:3). Зазнавши тільки однієї поразки від Ельче в останніх десяти очних зустрічах чемпіонату (також дві нічиїх), Валенсія має намір не дозволити супернику повторити свій успіх зразка листопада 2020 року, якого він досягнув якраз на Естадіо Мартінес Валеро.

прогноз 1:1

Субота, 11 квітня, 19:30. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 2:0

Субота, 11 квітня, 22:00. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 0:3

Неділя, 12 квітня, 15:00. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 0:2

Минулої неділі Осасуна втратила виїзну перемогу над Алавесом (2:2). У той же час удома команда Алессіо Ліші не програвала з листопада (5В, 3Н). Клуб із Памплони має тільки одну звитягу над Реалом Бетіс в останніх 15-ти очних зустрічах у чемпіонаті (2Н, 12П) і намагатиметься покращити відповідну історію протистоянь.

Серед тижня Реал Бетіс зіграв унічию з Брагою на виїзді (1:1), туром Ла Ліги раніше поділивши очки з Еспаньйолом удома (0:0). Колектив Мануеля Пеллегріні не перемагав у чемпіонаті із середини лютого (4Н, 2П), дозволивши іншим клубам наблизитися до себе. Осасуна ж цілком може залишити його без трьох очок і цього разу.

прогноз 1:1

Неділя, 12 квітня, 17:15. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма-де-Мальорка. Перше коло — 1:2

Сенсаційна перемога над Реалом Мадрид удома (2:1) дозволила Мальорці залишити зону вильоту. Ще більше покращити своє турнірне становище підопічні Мартіна Демічеліса можуть уже в недільному домашньому протистоянні з Райо Вальєкано, який на Естаді Мальорка Сон Муа в Ла Лізі ніколи не перемагав (2Н, 8П).

Команда Іньїго Переса серед тижня розібралася вдома з афінським АЕКом (3:0) після очікуваної виїзної поразки від Барселони в Ла Лізі (0:1). Поза власним полем у чемпіонаті Райо Вальєкано не перемагав із жовтня (3Н, 6П) і непогано виступаюча в домашніх матчах Мальорка спроможна цю безвиграшну серію продовжити.

прогноз 2:1

Неділя, 12 квітня, 19:30. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго. Перше коло — 0:0

Після звитяги у Валенсії (3:2) над однойменним місцевим клубом Сельта зазнала виїзного розгрому від Фрайбурга (0:3). Попри суперечливі виступи на Естадіо ABANCA Балаїдос у чемпіонаті, колектив Клаудіо Хіральдеса має впоратися з Реалом Ов'єдо, помстившись за втрату залікових балів у грудневому матчі першого кола.

Реал Ов'єдо туром раніше здолав удома Севілью (1:0). Відстань до рятівної 17-ї сходинки зараз складає сім очок і малоймовірно, що підопічнім Гільєрмо Альмади вдасться її скоротити в дуелі із Сельтою, яка уникнула невдач в останніх дев'яти домашніх очних зустрічах (6В, 3Н). Клуб із Віго готовий зробити ще один крок назустріч топ-5.

прогноз 2:0

Неділя, 12 квітня, 22:00. Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Перше коло — 0:1

Минулої неділі надії Атлетіка Більбао зачепитися за єврокубки вкотре зазнали удару. Команда Ернесто Вальверде на виїзді поступилася Хетафе (0:2) і тепер має намір реабілітуватися перед своїми вболівальниками в матчі проти Вільярреала, який на Естадіо Сан-Мамес не перемагав із вересня 2018 року (2Н, 4П).

Колектив Марселіно в понеділок зазнав поразки від Жирони на виїзді (0:1). У попередніх двох очних зустрічах з Атлетіком у чемпіонаті Вільярреал уникнув пропущених голів, чого в XXI столітті ще не ставалося. Суперник із Більбао двічі за одну кампанію не програвав йому із сезону-2010/11 і малоймовірно, що ця серія завершиться.

прогноз 1:1

Понеділок, 13 квітня, 22:00. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 1:1

Виїзна поразка від Реала Сосьєдад (0:2) перервала безпрограшну серію підопічних Луїша Каштру з чотирьох матчів чемпіонату (2В, 2Н). Все ще маючи шанси уникнути вильоту, у понеділок Леванте намагатиметься дати бій Хетафе, якому вдалося раптово набрати хід і ввірватися до боротьби за єврокубки.

Команда Хосе Бордаласа туром раніше впоралася вдома з Атлетіком Більбао (2:0). Тепер Хетафе спробує перервати свою безвиграшну серію в поєдинках Ла Ліги на Естадіо Сьютат де Валенсія, де Леванте йому не програвав аж із січня 2012 року (3В, 6Н). Вважаємо, що аутсайдер цілком спроможний зачепитися за один заліковий бал.

прогноз 0:0

