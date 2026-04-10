Football.ua представляє прев'ю поєдинку 31-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у п'ятницю, 10 квітня, о 22:00.

Мадридський Реал відкриватиме програму 31-го туру домашнім поєдинком проти Жирони. Після серії болючих невдач підопічні Альваро Арбелоа опинилися у скрутному становищі: відставання від Барселони зросло до семи очок, а поразка від Баварії у Лізі чемпіонів змушує команду думати про надскладний реванш у Німеччині.

Реал Мадрид — Жирона

П'ятниця, 10 квітня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид переживає один із найскладніших відрізків у сезоні. Несподівана осічка в матчі з Мальоркою (1:2) минулого вікенду завдала важкого удару по чемпіонських амбіціях "вершкових". Щоб сподіватися на диво, мадридцям необхідно вигравати всі вісім матчів, що залишилися. Ситуацію ускладнює поразка від Баварії (1:2) у першій чвертьфінальній грі ЛЧ. Попри те, що основні думки Арбелоа та гравців уже в Мюнхені, "бланкос" зобов'язані брати три очки проти Жирони, аби остаточно не випасти з гонки за титул. Домашня статистика на боці господарів — 13 перемог у 15 зустрічах, проте нічия 1:1 у першому колі нагадує про непоступливість каталонців.

Жирона завітає на Бернабеу в піднесеному настрої після звитяги над Вільярреалом (1:0). Команда Мічела почувається цілком упевнено на 12-й сходинці, маючи восьмиочковий запас над небезпечною зоною. Каталонці вже неодноразово доводили, що вміють створювати проблеми столичному гранду: попри загальну перевагу Реала в очних зустрічах, "біло-червоні" мають у своєму активі славну перемогу на Бернабеу у 2019 році. Жирона чудово розуміє, що суперник змушений вдатися до ротації перед виїздом у Німеччину, і спробує скористатися кадровими експериментами фаворита.

Кадрова ситуація в стані Реала залишається строкатою. Родріго та Куртуа досі в лазареті, проте Ферлан Менді повернувся до загальної групи. Арбелоа підтвердив, що Джуд Беллінгем з'явиться у старті, а в захисній лінії очікується вихід Едера Мілітао та Франа Гарсії. Оскільки Чуамені пропустить матч-відповідь із Баварією через дискваліфікацію, його поява проти Жирони є практично гарантованою. У гостей проблем не менше: тер Штеген, ван де Бек, Порту та Владислав Ванат травмовані.

За версією betking, на перемогу Реал Мадрид у цьому поєдинку можна поставити з коефіцієнтом 1.36. Потенційний успіх Жирони оцінюють показником 9.12, а ймовірність нічийного результату становить 6.35. Для тих, хто очікує тотальної переваги господарів поля, доступна ставка на те, що "вершкові" виграють обидва тайми за 3.00. Також прогнозують результативний футбол, вважаючи, що обидві команди заб'ють. У лінії на ймовірних авторів забитих м'ячів гол Мбаппе йде з коефіцієнтом 1.50, Вінісіуса — 2.00, а на влучний удар Беллінгема дають 2.40.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе.

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Рейс, Блінд, Морено — Бельтран, Вітсель — Циганков, Мартін, Унаї — Руїс.

Не зіграють: Родріго, Куртуа, Мастантуоно (Реал) — Ванат, Порту, ван де Бек, Хуан Карлос, тер Штеген, Артеро (Жирона).

Під питанням: Менді (Реал) — Блінд (Жирона).

прогноз 3:1

