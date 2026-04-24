Відсьогодні й до вівторка, 28 квітня, мають відбутися всі десять матчів 32-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Олімпіко де ла Картуха в Севільї, де місцевий Реал Бетіс прийматиме Реал Мадрид.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 24 квітня, 22:00. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья. Перше коло — 1:5

Субота, 25 квітня, 15:00. Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Перше коло — 0:1

У вівторок у Мадриді Алавесу очікувано не вдалося продовжити свою безпрограшну серію (1В, 3Н). Реал упорався з підопічними Кіке Санчеса Флореса (1:2), а Ельче скористався моментом і опустив їх до зони вильоту. Завтра ж клуб із Віторії-Гастейс спробує звідти вирватися, хоча Мальорка тільки раз поступилася йому в останніх восьми поєдинках (+4В, 3Н).

Команда Мартіна Демічеліса в свою чергу нещодавно зіграла внічию з Валенсією вдома (1:1). З огляду на жахливу виїзну форму Мальорки (одна перемога й три нічиїх у 15-ти останніх матчах Ла Ліги) Алавес цілком може розраховувати на здобуття залікових балів у домашній для нього суботній дуелі, що допоможе клубу одразу ж залишити зону вильоту.

прогноз 1:0

Субота, 25 квітня, 17:15. Колісеум, Хетафе. Перше коло — 0:3

Субота, 25 квітня, 19:30. Камп де Месталья, Валенсія. Перше коло — 1:2

У вівторок Валенсія зіграла внічию з Мальоркою на виїзді (1:1), тоді як завтра клуб прийматиме іншого конкурента в боротьбі за виживання. Зазнавши поразок усього в двох із десяти останніх матчів чемпіонату (+4В, 4Н) колектив Карлоса Корберана сподіватиметься не дозволити Жироні набрати очки на Камп де Месталья.

Підопічні Мічела до цієї дуелі підходять на тлі домашньої поразки від Реала Бетіс (2:3). Від зони вильоту Жирону відділяють п'ять очок і ще одна невдача може значно погіршити ситуацію. Клуб має тільки три звитяги в 16-ти виїзних матчах Ла Ліги-2025/26, а його безвиграшна серія поза власним полем триває із середини січня (4Н, 2П).

прогноз 2:1

Субота, 25 квітня, 22:00. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 0:1

Неділя, 26 квітня, 15:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте-де-Вальєкас. Перше коло — 1:0

Райо Вальєкано вчора скористався жахливою формою Еспаньйола (1:0) й продовжив свою домашню безпрограшну серію в Ла Лізі (4В, 2Н). Тепер команда Іньїго Переса спробує обіграти Реал Сосьєдад, який на Естадіо де Вальєкас не програвав із жовтня 2013 року (2В, 5Н). Якраз у сезоні-2013/14 місцевий клуб востаннє двічі за одну кампанію здолав цього суперника.

Після здобуття Кубка Іспанії колектив Пеллегріно Матараццо раптово поступився Хетафе вдома (0:1). Не хапаючи зірок із неба в поєдинках Ла Ліги поза власним полем (3В, 5Н, 7П) Реал Сосьєдад ризикує вшосте поспіль дозволити Райо Вальєкано уникнути поразки в подібній очній зустрічі, тоді як у попередніх п'яти клуб із Сан-Себастьяна зазнав двох невдач при трьох нічиїх.

прогноз 1:1

Неділя, 26 квітня, 17:15. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо. Перше коло — 0:1

Вчора Реал Ов'єдо вдома несподівано дав бій Вільярреалу (1:1), перед матчем проти конкурента піджививши мрії своїх уболівальників про збереження прописки. Тепер підопічні Гільєрмо Альмади мають намір не дозволити Ельче здобути першу після повернення до "еліти" виїзну звитягу й ще більше посилити інтригу в боротьбі за виживання.

Команда Едера Сарабії у вівторок несподівано обіграла вдома Атлетіко Мадрид (3:2) і залишила зону вильоту. У той же час поза власним полем Ельче програв шість поспіль матчів чемпіонату, у 15-ти загалом набравши чотири залікових бала за рахунок нічиїх. З усього двома поразками в останніх десяти поєдинках удома (+3В, 5Н) Реал Ов'єдо може досягнути бажаного результату.

прогноз 1:0

Неділя, 26 квітня, 19:30. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 0:1

Осасуна повертається на Естадіо Ель-Садар після поразки від Атлетіка в Більбао (0:1). Колектив Алессіо Ліші не програвав удома з листопада (5В, 4Н) і готовий шляхом продовження домашньої безпрограшної серії клубу в матчах проти Севільї, яка в Памплоні не перемагала з лютого 2021 року (2Н, 2П), знову долучитися до боротьби за шосту сходинку.

Провальна кампанія Севільї продовжилася виїзною поразкою від Леванте (0:2). Підопічні Луїса Гарсії цілком можуть опинитися в зоні вильоту за підсумками цього туру. Варто зауважити, що клуб з однойменного міста в останніх 12-ти матчах чемпіонату на виїзді досягнув успіху тільки раз (+3Н, 8П), а статус найгіршої оборони турніру не додає віри в його сили.

прогноз 2:1

Неділя, 26 квітня, 22:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Перше коло — 1:1

Команда Марселіно вчора раптово втратила залікові бали у виїзному матчі проти Реала Ов'єдо (1:1) і тепер спробує реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Маючи чотири поспіль перемоги на Естадіо де ла Кераміка як у найсвіжіших поєдинках, так і в останніх дуелях із Сельтою, Вільярреал виглядає фаворитом недільного протистояння.

Клуб із Віго до матчу підходить на тлі очікуваної поразки від Барселони на виїзді (0:1). Так, Сельта вперше зазнала чотирьох поспіль невдач у всіх турнірах під керівництвом Клаудіо Хіральдеса. Його колектив ризикує не повернутися до єврокубків на наступну кампанію й поєдинок із Вільярреалом може ще більше погіршити ситуацію в боротьбі за них.

прогноз 2:1

Понеділок, 27 квітня, 22:00. RCDE Стедіум, Корнелья/Ель-Прат-де-Льобрегат. Перше коло — 1:1

Вчора, за рахунок виїзної поразки від Райо Вальєкано (0:1), безвиграшна серія Еспаньйола досягнула позначки в 15 матчів (5Н, 10П). У понеділок підопічні Маноло Гонсалеса намагатимуться не дозволити Леванте, якому клуб із Барселони не програвав із червня 2020 року (3В, 2Н) остаточно втягнути себе в боротьбу за виживання.

Маючи тільки одну звитягу над Еспаньйолом в останніх десяти дуелях (+4Н, 5П) клуб із Валенсії сподівається уникнути найгіршого сценарію. Вчора команда Луїша Каштру вкотре покращила свої шанси на вихід із зони вильоту й у понеділок непогано виступаючий останнім часом Леванте навряд чи залишить RCDE Стедіум без залікових балів.

прогноз 1:1

