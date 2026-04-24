Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня, о 22:00.

На стадіоні Естадіо де Ла Картуха у Севільї мадридський Реал спробує розвинути успіх після перемоги над Алавесом та продовжити гонитву за Барселоною. Однак Бетіс Мануеля Пеллегріні, який веде боротьбу за єврокубки, традиційно є непростим суперником для "вершкових" у рідних стінах.

Бетіс — Реал Мадрид

П'ятниця, 24 квітня, 22:00, стадіон Естадіо де Ла Картуха, Севілья

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Бетіс підходить до гри після вильоту з Ліги Європи від Браги, проте в чемпіонаті команда зуміла реабілітуватися, здобувши перемогу над Жироною (3:2). Наразі "вердібланкос" посідають п'яте місце в таблиці, маючи 5-очкову перевагу над Сельтою. Домашня форма севільців вражає: лише три поразки у 15 матчах на власному полі цього сезону. Останніми роками Бетіс став незручним суперником для Мадрида, програвши лише двічі у шести останніх очних зустрічах у Ла Лізі.

Реал Мадрид нарешті перервав серію невдач, здолавши Алавес (2:1) завдяки голам Мбаппе та Вінісіуса. Попри виліт із Ліги чемпіонів, Королівський клуб залишається другою найкращою виїзною командою чемпіонату, здобувши дев'ять перемог у 15 гостьових поєдинках. Для мадридців цей матч — чи не останній шанс зберегти надії на чемпіонство.

Кадрові втрати з обох сторін суттєві. У Бетіса повертається Антоні, але травмовані Хуніор Фірпо, а Дієго Льоренте та Анхель Ортіс під питанням. У Реалу ситуація критична: до Родріго та Куртуа в лазареті приєднався Едер Мілітао, який травмував підколінне сухожилля, та Арда Гюлер — його сезон може бути завершено через аналогічне пошкодження. В обороні очікується поява юного Діна Гюйсена поруч із Рюдігером.

За версією betking Реал Мадрид вважається фаворитом поєдинку. На перемогу "вершкових" можна поставити з коефіцієнтом 1.87. Успіх Бетіса оцінюється у 3.66, а нічийний результат — у 4.25.

Аналітики очікують на результативний футбол. Коефіцієнт на "тотал більше 3.5" становить 2.30. Ставка на те, що обидві команди заб'ють, виглядає дуже ймовірною і пропонується з показником 1.52. Окремої уваги заслуговує лінія на авторів голів: гол Кіліана Мбаппе у будь-який час оцінюється коефіцієнтом 1.71, а Вінісіуса Жуніора — 2.40.

Орієнтовні склади

Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Бартра, Натан, Родрігес — Амрабат, Рока — Антоні, Форнальс, Еззальзулі — Ернандес.

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Беллінгем, Чуамені, Діас — Вінісіус, Мбаппе.

Не зіграють: Фірпо (Бетіс) — Родріго, Куртуа, Мілітао, Гюлер (Реал Мадрид).

Під питанням: Льоренте, Ортіс (Бетіс) — Асенсіо (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:2

Довідка про компанію

