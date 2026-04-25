Іспанія

Алавес здобув вольову перемогу над Мальоркою та покинув зону вильоту (2:1)

Початок гри був переважно за господарями поля: команда Деміхеліса мала один гольовий момент, який вона влучним ударом реалізувала. Епізод трапився на 18-й хвилині — молодий нападник Вергілі відзначився голом з передачі Кошти.

Після перерви лисиці продовжили натиск, і вже на 56-й хвилині підопічні Флореса відновили паритет. Мартінес головою замкнув подачу від Реббаша з кутового. Згодом іспанський нападник оформив дубль після класної комбінації своєї команди/

Бланко скинув у центр на Мартінеса, 11-й номер перевів на Переса, Анхель повернув під удар Тоні, і форвард в один дотик пробив — мʼяч рикошетом від захисника залетів у сітку. Цікаво, що цей гол став 6-м для досвідченого нападника у 5 останніх матчах.

У підсумку Алавес здобуває дуже важливі три очки, які дозволяють біло-блакитним покинути зону вильоту та заодно обійти Мальорку в турнірній таблиці. Наразі вони посідають 15-те місце, маючи у своєму активі 36 очок. Остров'яни йдуть слідом — 16-те місце та 35 пунктів.

На дно таблиці опустилася легендарна Севілья, яка напередодні програла Леванте з рахунком 0:2. Завтра команда Альмеди матиме шанс виправити ситуацію. Рохібланкос завітають у гості до Осасуни. Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Алавес - Мальорка 2:1

Голи: Мартінес, 56, 69 - Віргілі, 18

Алавес: Сівера — Перес (Калебе, 81), Отто, Теналья, Парада (Пачеко, 81) — Аленья (Суарес, 63), Ібаньєс, Бланко, Реббаш — Мартінес (Гуріді, 81), Боє (Діабате, 5)

Мальорка: Роман — Маффео (Лато, 86), Лопес, Вальєнт, Мохіка (Морей, 86) — Маскарель, Дардер (Пратс, 82) — Віргілі, Торре (Морланес, 71), Кошта — Мурікі

Попередження: Отто, Парада — Вальєнт