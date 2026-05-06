Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Баварія зустрінеться з ПСЖ (перший матч — 4:5).

Матч-відповідь відбудеться в середу, 6 травня, на Футбольній арені Мюнхен у Німеччині. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.64, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.33.

Вихід до наступного раунду турніру німців, як і французів, оцінюється в 1.83.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії і тотал більше 2,5", представлений показником 1.81.

Коефіцієнтом 2.45 оцінена ймовірність здійснення асисту Майклом Олісе.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Баварія заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.75.

