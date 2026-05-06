Ліга чемпіонів

Форвард Арсеналу прокоментував перемогу над Атлетіко.

Лондонський Арсенал напередодні обіграв мадридський Атлетіко в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшов до фіналу турніру.

Після завершення гри нападник "канонірів" Букайо Сака прокоментував виступ власної команди.

"Я граю в цьому клубі на дорослому рівні відтоді, як Мікель Артета очолив команду, і ми разом пережили справді важкі часи. Ми стикались із труднощами, але ніколи не припиняли працювати над собою — ніхто не може поставити під сумнів наші зусилля чи відданість.

Зараз ми саме там, де хочемо бути, і у нас є неймовірний шанс виграти Лігу чемпіонів. Усе в наших руках.

Залишилось три гри в чемпіонаті, плюс фінал Ліги чемпіонів, щоб увійти в історію. Це може змінити все для нас і пофарбувати Лондон у "червоне". Ми готові зробити це!

Критика? На цьому рівні критика — це частина шоу. Як тільки ви виходите на поле, ви повинні прийняти очікування, які з цим пов'язані.

Ми боремось за найбільші трофеї — Прем'єр-лігу та Лігу чемпіонів — тому кожен наш виступ оцінюється з усіх боків.

Я ніколи не просив у когось співчуття. Натомість я просто зосереджуюсь на роботі, вдосконаленні та допомозі команді.

Сьогоднішній день особливий для мене, моєї родини та вболівальників Арсеналу. Такі моменти роблять усе це вартим чогось.

Сьогодні все складалось чудово, і нам потрібен був лише квиток до фіналу. Ми дуже щасливі. Ми знали, як упоратись із тиском, хоча суперники ускладнювали нам життя, але ми дійшли до мети.

Уболівальники були неймовірні, вони тиснули на нас з першої до останньої хвилини, ще до початку матчу відчувалась особлива енергія", — заявив англійський виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та французького Парі Сен-Жермен.