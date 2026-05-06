Ліга чемпіонів

Півзахисник Атлетіко прокоментував поразку від Арсеналу.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився лондонському Арсеналу в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшов до фіналу турніру.

Після завершення гри півзахисник "матрацників" Джуліано Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Це дуже сумна ніч для нас. Я хочу подякувати вболівальникам, які приїхали сюди, які присвятили свій час і ресурси, щоб підтримати нас. Ми не змогли віддячити їм тим, чим хотіли.

Ми завжди намагались викластись на повну, але не змогли досягти нашої мети — пройти до наступного раунду. Ми засмучені та розчаровані, але нам потрібно дивитись уперед.

Грізманн? Ми всі знаємо, що він дав цьому клубу, і тому він теж дуже сумує, як і будь-який вболівальник Атлетіко. Він відчуває це більше, аніж будь-хто інший. Це важка ніч, але ми повинні підвестись та рухатись далі", — заявив аргентинський виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та французького Парі Сен-Жермен.