Ліга чемпіонів

Голкіпер Атлетіко прокоментував поразку від Арсеналу.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився лондонському Арсеналу в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшов до фіналу турніру.

Після завершення гри воротар "матрацників" Ян Облак прокоментував виступ власної команди.

"Перемагає завжди краща команда. Вони перемогли, тож я їх із цим вітаю. Звичайно, ми розчаровані та засмучені, але такий футбол.

Другий тайм у нашому виконанні був хорошим. Можливо, у першому таймі ми виявляли до них трохи забагато поваги та боялись грати у свій футбол.

Після цього все пішло належним чином, але недостатньо, щоб вийти до фіналу. Шкода, ми розчаровані, але таке життя. Арсенал був кращим і вийшов у фінал заслужено.

Грізманн? Увесь цей час він був надзвичайним гравцем для Атлетіко. Нам сумно не лише за нього, але й за всіх уболівальників клубу. Усі сподівались на цей фінал, але ми не досягли цього, тому це справді важкий момент", — заявив словенський виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та французького Парі Сен-Жермен.