Ліга чемпіонів

Захисник Арсеналу прокоментував перемогу над Атлетіко.

Лондонський Арсенал напередодні обіграв мадридський Атлетіко в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшов до фіналу турніру.

Арсенал — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "канонірів" Вільям Саліба прокоментував виступ власної команди.

"Для нас було дуже важливим вийти до фіналу Ліги чемпіонів. Це важко зробити, особливо в цьому нову форматі турніру та надзвичайно високим рівнем наших суперників.

Ми раді, що перемогли Атлетіко і заслужили на цю можливість.

Бути захисником у подібних матчах завжди складно, бо ти стикаєшся з дуже сильними, високоякісними нападниками. Сьогодні нам також довелось багато чим пожертвувати задля перемоги над справді сильною командою. Ми раді, що перемогли і досягли надзвичайної мети.

Фінал — це лише один матч. Якщо ми переможемо, це буде здійснення мрії, але ми повинні залишатись зосередженими. У нас ще є чотири тижні попереду, і ми повинні думати в першу чергу про Прем'єр-лігу", — заявив французький виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та французького Парі Сен-Жермен.