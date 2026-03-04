Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Райо Вальєкано у матчі 23 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Реал Ов'єдо з рахунком 3:0.

Команда Іньїго Переса відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 44 хвилині голом відзначився Хорхе Де Фрутос.

Потім на старті другого тайму Де Фрутос реалізував пенальті, подвоївши перевагу господарів поля. Остаточну крапку у матчі поставив Альваро Гарсія, який забив на 62 хвилині.

Після 26 турів Райо набрало 30 очок і посідає 12 місце в Ла Лізі, а в активі Ов'єдо 17 балів та останній рядок.

Райо Вальєкано — Реал Ов`єдо 3:0

Голи: де Фрутос, 44, 50 (пен), Гарсія, 62.

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Феліпе, Чаваррія — Лопес, Сісс (Балліу, 88), Діас (Перес, 65) — Ахомаш (Трехо, 69), де Фрутос (Паласон, 65), Гарсія (Алемао, 88).

Реал Ов`єдо: Есканделл — Аїхадо, Кальво, Карму, Лопес — Ассан (Фонсека, 61), Сібо (Касорла, 46), Коломбатто (Ілич, 61), Чайра (Фернандес, 46) — Рейна, Віньяс (Борбас, 74).

Попередження: Сібо, Рейна.