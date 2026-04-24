Український форвард U-21 може стати гравцем іспанського клубу.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував чутки щодо можливого трансферу форварда молодіжної збірної України U-21 Олександра Пищура. Про це повідомляє іспанське видання AS.

Наставник каталонського клубу закликав не поспішати з висновками щодо потенційного переходу 21-річного нападника, однак і не заперечив інтерес до гравця.

"Зараз не час говорити про цього гравця, але він для першої команди", — зазначив Мічел.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Жирона близька до оформлення трансферу українця за близько 1 мільйона євро. Очікується, що Пищур приєднається до іспанського клубу вже в червні.

Наразі форвард має чинний контракт з угорським Дьором до літа 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється приблизно у 250 тисяч євро.

Пищур є вихованцем чернігівської Десни та виступав за Мункач, а також низку угорських клубів, зокрема Кішварду, Академію Пушкаша та Дьор. За молодіжну збірну України U-21 він провів 4 матчі (230 хвилин) і забив 1 гол.

Після 32 турів Жирона посідає 13-те місце в турнірній таблиці Ла Ліга, маючи 38 очок.