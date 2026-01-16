Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після виходу до чвертьфіналу турніру.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії проти Расінга (2:0).

"Рахунок 2:0 і це найважливіше в цьому протистоянні. Найбільше в наших останніх суперниках мені подобається мужність — їм нема чого втрачати, але ми в наступному раунді, і я думаю, це головне. Атмосфера була чудова, і я сподіваюся, що Расінг вийде в Ла Лігу. Мені сподобалося, як вони оборонялися.

Жоан Гарсія залишив ворота сухими. Він грав, бо ми так вирішили. Подивимося, що буде у наступних матчах – ще нічого не вирішено. Можливо, він гратиме у кожному матчі. Можливо, він втомиться… Треба все ретельно контролювати.

Для Расінга це був один із найважливіших матчів року. У таких матчах перемагають не завдяки репутації, а завдяки своєму ставленню до справи. І це важливо показати. Для нас це також був важливий матч. Ми були зосереджені та здобули результат.

Фермін Лопес особливий. Немає іншого такого гравця. Мені подобається його настрій, його динаміка. Він може змінити хід матчу своєю енергією та точними передачами. Він завжди опиняється у потрібному місці. Він дуже якісний гравець", — наводить слова Фліка AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Расінг — Барселона.