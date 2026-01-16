Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, який відбувся 15 січня 2026 року.

Барселона у матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії в гостях здобула перемогу над Расінгом (2:0) і вийшла до чвертьфіналу турніру.

Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок у середині другого тайму, коли на 66 хвилині результативним ударом відзначився Ферран Торрес.

Потім на п'ятій компенсованій хвилині на другий тайм перевагу "блаугранас" подвоїв Ламін Ямаль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Расінг — Барселона у рамках 1/8 фіналу Кубку Іспанії-2026:

Расінг — Барселона 0:2

Голи: Ферран Торрес, 66, Ямаль 90+5.

Расінг: Еск'єта — М. Гарсія (Вісенте, 72), Ману, Кастро, Мантілья — Сайнс-Маса (А. Мартін, 78), Гес, Альдасоро (Родрігес, 60), Камара — Гуляшвілі (Сангальї, 60), Арана (Лосано, 46).

Барселона: Ж. Гарсія — Бальде, Х. Мартін, Кубарсі, Кунде — Ольмо (Педрі, 68), Берналь (Фермін Лопес, 58), Касадо (Е. Гарсія, 85) — Рашфорд (Рафінья, 67), Ямаль, Ферран Торрес (Левандовські, 68).

Попередження: М. Гарсія, Родрігес, Сангальї — Фермін Лопес.