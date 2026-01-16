Іспанія

Завершились останні матчі 1/8 кубка Короля.

Валенсія без проблем розібралася з Бургосом (2:0)

Рубо у дебюті зустрічі вивів кажанів вперед. Садік на початку другого тайму подвоїв перевагу.

Бургос Валенсія - 0:2

Голи: Рубо 10, Садік 50

Барселона дотиснула Расінг (2:0)

Довгий час каталонці не могли знайти підхід до воріт суперника. Допоки в другому таймі на поле не вийшов півзахисник, який викотив м’яч на Феррана — 7-й номер блаугранас влучно пробив. На останній хвилині гри підопічні Фліка зняли всі питання щодо переможця зустрічі — відзначився вундеркінд Ямаль.

У підсумку Барселона, на відміну від Реала Мадрид, крокує до чвертьфіналу Кубка Короля.

Расінг Барселона — 0:2

Голи: Ферран 66, Ямаль 90+5