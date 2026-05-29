Каталонський клуб і німецький голкіпер дійшли обопільної згоди, що цього літа настав слушний час для зміни команди.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген змінить клубну прописку під час найближчого літнього трансферного вікна. Між клубом та гравцем немає жодних розбіжностей — сторони повністю зійшлися в думці, що настав слушний час для припинення співпраці, повідомляє журналіст Ферран Мартінес.

Наразі воротар вивчає різні варіанти продовження кар'єри та цілком готовий до від'їзду з Іспанії.

Марк-Андре тер Штеген захищає кольори Барселони з 2014 року. Загалом він провів 423 поєдинки за каталонський колектив у всіх турнірах, у яких пропустив 416 м'ячів. Чинний контракт 34-річного футболіста розрахований до 2028 года, а його ринкова вартість на авторитетному порталі Transfermarkt становить 4 мільйони євро.

