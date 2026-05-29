38-річний іспанець спробує свої сили у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Райо Вальєкано Іньїго Перес стане новим коучем Вільярреала. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "жовтої субмарини" вже погодило контракт із 38-річним іспанцем, який замінить Марселіно Тораля, про відхід якого повідомлялося на початку травня.

Нагадаємо, Перес завершив кар'єру у 2022 році, після чого працював у тренерському штабі Райо, а у 2024 році очолив основну команду.

За підсумками цього сезону Райо фінішував на восьмому місці в Ла Лізі, а також дійшов до фіналу Ліги конференцій, де поступився Крістал Пелес (0:1).

Вільярреал завершив сезон на третьому місці і наступного сезону виступить у Лізі чемпіонів.