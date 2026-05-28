Іспанія

Каталонський гранд шукає варіанти зниження вартості центрального захисника Крістіана Ромеро.

Центральний захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро залишається на радарах Барселони. Каталонський гранд зацікавлений у підписанні капітана "шпор", але, як і раніше, не має наміру платити за нього вимагані 60 мільйонів євро.

За повідомленнями видання Diario Sport, "синьо-гранатові" готові включити в угоду когось зі своїх гравців, щоб знизити цінник аргентинця.

Раніше з'являлися відомості про те, що Барселона спробує переманити Крістіана Ромеро у разі вильоту Тоттенгема з Прем'єр-ліги. Проте лондонський колектив посів 17-ту сходинку та зберіг прописку в елітному дивізіоні. Чинний контракт 28-річного центрбека розрахований до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем не має жодних важелів, аби втримати свого капітана.