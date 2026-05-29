Вінгер Ньюкасла піде на суттєве підвищення окладу в разі трансферу до каталонського гранда.
Ентоні Гордон, Getty Images
29 травня 2026, 11:26
Стало відомо, скільки зароблятиме в Барселоні 25-річний вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон. За інформацією видання Diario SPORT, після переходу до стану каталонців заробітна плата Гордона зросте вдвічі.
Якщо вірити джерелу, у новій команді англійський футболіст отримуватиме близько семи мільйонів євро на рік.
Гордон захищає кольори Ньюкасла з 2023 року. У сезоні-2025/26 25-річний нападник з'явився на полі в 46 поєдинках з урахуванням усіх змагань, у яких 17 разів огорчив суперників забитими м'ячами та у п'яти випадках асистував партнерам по команді.
Раніше повідомлялося, що Баварія та Ліверпуль відмовилися платити за Гордона 80 млн євро на відміну від Барселони.