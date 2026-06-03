Іспанія

Наставник Барселони знову забрав престижну індивідуальну нагороду.

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік офіційно визнаний найкращим тренером іспанської Ла Ліги за підсумками сезону 2025/26. Для німецького фахівця це вже друга поспіль подібна нагорода — минулого року (в сезоні 2024/25) він також став тріумфатором у цій номінації після свого яскравого дебюту в Іспанії.

У голосуванні за звання Тренера року Флік випередив серйозних конкурентів: наставника Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля, який завоював бронзові нагороди, та Хосе Бордаласа, чий Хетафе традиційно став найнезручнішим суперником для лідерів.

Головним чинником визнання Фліка став черговий потужний перформанс блаугранас у чемпіонаті. Німецький професор привів Барселону до другого поспіль титулу Ла Ліги. Цього разу каталонці зняли всі питання про переможця за три тури до завершення турнірної дистанції. Очній зустрічі з рахунком 2:0 каталонці не залишивши шансів своєму одвічному супернику — мадридському Реалу.

Упродовж 38 матчів сезону Барселона під керівництвом Хансі Фліка здобула 29 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала лише 4 поразок. Такий потужний хід по дистанції дозволив каталонцям набрати вражаючі 92 очки. При цьому команда продемонструвала чудовий баланс між атакою та обороною: блаугранас забили 94 голи, а пропустили у власні ворота лише 28 м'ячів,

Нагадаємо, що нещодавно Барселона продовжила контракт із Фліком.