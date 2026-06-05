Іспанія

Каталонський гранд розглядає можливість повернення свого вихованця Алехандро Грімальдо, який наразі виступає за леверкузенський Баєр.

Захисник Баєра Алехандро Грімальдо може перебратися в іспанську Ла Лігу вже цього літа. Як повідомляє відомий журналіст Маттео Моретто, інтерес до 30-річного футболіста виявляють мадридське Атлетіко та Барселона. При цьому сам гравець не приховує бажання знову виступати на батьківщині.

Повідомляється, що леверкузенський клуб готовий розглянути продаж захисника. Сума можливого трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро. Наразі предметних переговорів між сторонами поки немає.

Нагадаємо, футболіст раніше виступав за другу команду Барселони, за яку провів понад 90 матчів.

Раніше повідомлялося, що Барселона не поспішає відпускати Фаті до Монако.