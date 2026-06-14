Іспанія

Керівництво Реала вивчає можливість підписання форварда ПСЖ Усмана Дембеле під час літнього трансферного вікна.

Мадридський Реал розглядає кандидатуру нападника ПСЖ Усмана Дембеле як один із пріоритетних варіантів для посилення атакувальної ланки. За інформацією TRT Spor, президент Реала Флорентіно Перес прагне здійснити гучний трансфер цього літа та вже схвалив опрацювання кількох потенційних кандидатів.

Одним із можливих кроків для реалізації угоди може стати продаж Браїма Діаса, який має шанси залишити команду в міжсезоння. Таким чином у складі може звільнитися місце для нового зіркового виконавця.

Чинний контракт Дембеле з ПСЖ розрахований до літа 2028 року, тому будь-які переговори щодо трансферу можуть виявитися непростими для мадридців.

У сезоні, що завершився, француз провів 37 матчів у всіх турнірах, забив 19 голів і віддав 10 результативних передач. Також Дембеле є чинним володарем Золотого м'яча.