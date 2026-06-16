Іспанія

Досвідчений оборонець залишається в Іспанії.

Центральний захисник Антоніо Рюдігер оновив свою угоду з мадридським Реалом, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 33-річним німцем розраховано до кінця червня 2027 року. Склад Реала Мадрид оборонець поповнив у липні 2022-го, коли на правах вільного агента залишив Челсі.

Зараз на рахунку Рюдігера вісім голів і чотири асисти в 182-х матчах у футболці мадридців. Із ними Антоніо здобув вісім трофеїв, зокрема вигравши Ла Лігу й Лігу чемпіонів у сезоні-2023/24.

Раніше повідомлялося, що до мадридського Реала приєднається фланговий захисник Челсі.