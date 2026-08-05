Іспанія

Юнак мав важку адаптацію до європейського футболу.

Мадридський Реал минулого літа вирішив інвестувати у аргентинського нападника Франко Мастантуоно 45 млн євро, які дістались Рівер Плейту.

Але 18-річний виконавець у підсумку не зарекомендував себе з найкращого боку, тож "галактікос" вирішили не чекати й відшукали власному футболісту перспективи ігрової практики.

Саме так варто оцінювати річну оренду, щодо якої Реал домовився з італійською Фіорентиною.

"Фіолетові" не матимуть права викупу, тож аргентинець за рік повернеться до Мадриду.

У минулому сезоні Мастантуоно за 35 матчів (1484 хвилини) забив три голи та віддав один асист.