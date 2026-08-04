Мадридський клуб готовий продати бразильця вже цього літа.
Вінісіус, gettyimages
04 серпня 2026, 19:20
Реал Мадрид не має наміру виплачувати Вінісіусу Жуніору бонус за підписання нового контракту. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, керівництво вершкових готове розглянути продаж 26-річного бразильського вінгера вже цього серпня, якщо він відмовиться продовжувати угоду на чинних умовах. Однією з головних причин розбіжностей між сторонами залишається саме питання бонусу за продовження контракту.
Чинний контракт Вінісіуса з Реалом діє до 2027 року, а переговори щодо його продовження тривають уже тривалий час. На тлі невизначеності ситуацію уважно відстежують кілька топклубів, зокрема лондонський Арсенал.
У минулому сезоні Віні зіграв 53 поєдинки у всіх турнірах за Реал, забив 22 мʼячі та віддав 12 результативних передач.