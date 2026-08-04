Іспанія

Мадридський клуб готовий продати бразильця вже цього літа.

Реал Мадрид не має наміру виплачувати Вінісіусу Жуніору бонус за підписання нового контракту. Про це повідомляє The Athletic.



За інформацією джерела, керівництво вершкових готове розглянути продаж 26-річного бразильського вінгера вже цього серпня, якщо він відмовиться продовжувати угоду на чинних умовах. Однією з головних причин розбіжностей між сторонами залишається саме питання бонусу за продовження контракту.



Чинний контракт Вінісіуса з Реалом діє до 2027 року, а переговори щодо його продовження тривають уже тривалий час. На тлі невизначеності ситуацію уважно відстежують кілька топклубів, зокрема лондонський Арсенал.

У минулому сезоні Віні зіграв 53 поєдинки у всіх турнірах за Реал, забив 22 мʼячі та віддав 12 результативних передач.