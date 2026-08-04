Іспанія

Мессі пожертвував €80 тисяч на відновлення постраждалого регіону Іспанії

Легендарний аргентинець допоміг у відбудові територій, які постраждали від масштабних лісових пожеж.

Мессі, gettyimages

Ліонель Мессі пожертвував 80 тисяч євро на відновлення регіону Сьєрра-Оесте поблизу Мадрида, який серйозно постраждав від масштабних лісових пожеж. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.



Кошти будуть спрямовані на відбудову інфраструктури та допомогу мешканцям населених пунктів, які зазнали найбільших збитків. Пожежі охопили майже 30 тисяч гектарів території та стали одними з наймасштабніших у регіоні за останні десятиліття.



Мессі вже не вперше долучається до благодійних ініціатив. Через Фонд Ліонеля Мессі та як посол ЮНІСЕФ він регулярно підтримує проєкти у сферах охорони здоров’я, освіти та допомоги постраждалим від стихійних лих у різних країнах світу