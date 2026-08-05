Іспанія

Каталонці не планують боротися за нігерійського нападника через фінансові вимоги та зосереджені на трансфері Хуліана Альвареса.

Барселона отримала можливість підписати нападника Віктора Осімгена, однак не розглядає нігерійця як пріоритетне підсилення атаки. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, форварда Галатасарая цього літа запропонували одразу кільком клубам, серед яких Барселона, Арсенал і Тоттенгем. Каталонці продовжують пошуки нового центрального нападника після відходу Роберта Левандовські, а також на тлі невизначеного майбутнього Феррана Торреса, яким цікавиться ПСЖ.

Втім, головною трансферною ціллю Барселони залишається Хуліан Альварес. Попри неодноразові заяви Атлетіко про небажання продавати аргентинця, каталонський клуб не припиняє роботу над можливим переходом.

Повідомляється, що Осімген навряд чи опиниться в Барселоні через його фінансові апетити. Зарплатні вимоги нападника, які оцінюються приблизно у 15 мільйонів євро на сезон, не відповідають нинішній структурі окладів клубу. Крім того, у керівництва є сумніви щодо того, наскільки футболіст впишеться в атмосферу роздягальні.

Також зазначається, що Осімгена пропонували Атлетіко як потенційну заміну Альваресу, однак мадридський клуб відмовився від такого варіанту, вкотре наголосивши, що не планує розлучатися зі своїм форвардом. Водночас спортивний директор Барселони Деку та керівник скаутського відділу Жоау Амарал, за даними джерела, перебувають у Мадриді для переговорів із агентом Альвареса.