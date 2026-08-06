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Колишній головний тренер збірної Франції може продовжити кар'єру в Близькому Сході.

Колишній керманич збірної Франції Дідьє Дешам має варіант продовження роботи на клубному рівні.

Можливість призначення 57-річного фахівця розглядає саудівський Аль-Ахлі, повідомляє журналіст Фабріс Гокінс. Клуб із Джидди шукає заміну Маттіасу Яйссле, який пішов до Ньюкасла, та працює над запрошенням Дешама. Утім, іменитий француз навряд чи погодиться на цю пропозицію.

Дідьє Дешам очолював збірну Франції з 2012 по 2026 рік. На минулому чемпіонаті світу "триколірні" дійшли до півфіналу, де поступилися Іспанії, а у матчі за третє місце програли Англії.

Аль-Ахлі завершив минулий розіграш чемпіонату Саудівської Аравії на третій сходинці.