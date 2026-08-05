Іспанія

Попри інтерес Арсеналу, остання зустріч сторін додала оптимізму щодо підписання нового контракту.

Реал зберігає впевненість, що Вінісіус Жуніор продовжить кар'єру в мадридському клубі, незважаючи на затяжні переговори щодо нового контракту. Про це повідомляє Sky Sports News.

За інформацією джерела, у середу бразильський вінгер провів зустріч із керівництвом Реала, під час якої сторони обговорили продовження співпраці. Попри те, що чинна угода футболіста добігає завершення наступного літа, після останнього раунду переговорів у клубі панує певний оптимізм.

Зазначається, що після перемовин Вінісіус, як і раніше, очікується в складі Реала, а ймовірність досягнення компромісу щодо нового контракту оцінюється досить високо.

Водночас ситуацію уважно відстежує Арсенал. Лондонський клуб зберігає інтерес до 26-річного бразильця та готовий скористатися можливістю, якщо переговори між Вінісіусом і Реалом зрештою зайдуть у глухий кут.

Наразі ж, за даними джерела, основним сценарієм залишається продовження виступів Вінісіуса за мадридський клуб.