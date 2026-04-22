Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Німеччини-2025/26 зустрінуться леверкузенський Баєр і мюнхенська Баварія.

Матч відбудеться в середу, 22 квітня, на БайАрені в Леверкузені. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як потенційний успіх Баєра оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Вихід господарів поля до наступного раунду турніру оцінюється в 3.50, а гостей — в 1.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії + обидві команди заб'ють", представлений показником 2.33.

Коефіцієнтом 2.05 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Луїса Діаса, тоді як потенційний асист Майкла Олісе — 2.40.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Баварія заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.80.

Слідкуйте за поєдинком Баєр — Баварія на Football.ua.