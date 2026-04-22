Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Баєр — Баварія, Getty Images
22 квітня 2026, 09:30
У рамках 1/2 фіналу Кубка Німеччини-2025/26 зустрінуться леверкузенський Баєр і мюнхенська Баварія.
Матч відбудеться в середу, 22 квітня, на БайАрені в Леверкузені. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як потенційний успіх Баєра оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
Вихід господарів поля до наступного раунду турніру оцінюється в 3.50, а гостей — в 1.30.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії + обидві команди заб'ють", представлений показником 2.33.
Коефіцієнтом 2.05 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Луїса Діаса, тоді як потенційний асист Майкла Олісе — 2.40.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Баварія заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.80.
