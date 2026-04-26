Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 34-го туру італійської Серії А-2025/26 Мілан прийматиме Ювентус.

Поєдинок відбудеться в неділю, 26 квітня, на Стадіо Джузеппе Меацца в Мілані, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.67, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 2.92. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.18.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Голи Мілана: 1", представлений показником 2.54.

Коефіцієнтом 3.37, як і потенційний гол Крістіана Пулішича, оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кенана Їлдиза.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Жовті картки: більше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.89.

