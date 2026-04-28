Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 ПСЖ зустрінеться з Баварією.

Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 28 квітня, на Парк де Пренс у Парижі, Франція. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 2.41, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2.72. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.04.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.20.

Коефіцієнтом 2.08 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Усмана Дембеле — 2.27.

Також пропонуємо розглянути сценарій "1-й гол: ПСЖ". На нього можна поставити з показником 1.87.

