Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
ПСЖ — Баварія, Getty Images
28 квітня 2026, 09:21
У рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 ПСЖ зустрінеться з Баварією.
Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 28 квітня, на Парк де Пренс у Парижі, Франція. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 2.41, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 2.72. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.04.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.20.
Коефіцієнтом 2.08 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Усмана Дембеле — 2.27.
Також пропонуємо розглянути сценарій "1-й гол: ПСЖ". На нього можна поставити з показником 1.87.
