Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
28 квітня 2026, 19:46
У рамках 1/2 фіналу плейоф Ліги конференцій УЄФА-2025/26 Шахтар зустрінеться з Крістал Пелес.
Перший поєдинок відбудеться в четвер, 30 квітня, на Міському стадіоні ім. Г. Реймана в Кракові, Польща. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олівера Гласнера. Так, на перемогу Крістал Пелес можна поставити з коефіцієнтом 2.07, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 3.81. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.51.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.95.
Коефіцієнтом 1.75 оцінена ймовірність того, що Крістал Пелес не програє + тотал більше 1,5.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Голи в обох таймах: так". На нього можна поставити з показником 1.90.
