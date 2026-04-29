Football.ua за підтримки betking пропонує найцікавіший прогноз на перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 29 квітня, футбольний світ звертає погляд на Мадрид, де на стадіоні Метрополітано визначиться другий учасник перших півфінальних протистоянь. Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне приймає лондонський Арсенал у поєдинку, який обіцяє стати справжнім випробуванням тактичної витримки та характеру.

Football.ua разом із betking підготував прогнози на сьогоднішній півфінальний поєдинок.

Атлетіко — Арсенал

Ставка: перемога Атлетіко з коефіцієнтом 2.80

Мадридський клуб підходить до півфіналу у статусі "міцного горішка", який у попередньому раунді зумів зупинити Барселону. "Матрацники" традиційно роблять ставку на організовану оборону та агресивну гру в домашніх стінах, де підтримка трибун часто стає вирішальним фактором. Атлетіко вміє терпіти та вичікувати на свій шанс, що робить їх вкрай небезпечним суперником у двоматчевих протистояннях.

Арсенал у чвертьфіналі пройшов Спортінг, продемонструвавши якісний атакувальний футбол, проте виїзд до Мадрида — це зовсім інший рівень тиску. Команда Мікеля Артети намагатиметься контролювати м'яч, але саме на це й розраховує Сімеоне, готуючи свої фірмові контрвипади.

Враховуючи колосальний досвід господарів у пізніх стадіях плей-оф та їхню здатність витискати максимум із мінімуму моментів, ми віддаємо перевагу іспанському колективу в цій першій зустрічі.

