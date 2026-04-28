Football.ua за підтримки betking пропонує найцікавіший прогноз на перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 28 квітня, футбольна Європа затамувала подих: на Парк де Пренс розпочинається велике протистояння за вихід у фінал. Чинний володар трофея, ПСЖ, приймає мюнхенську Баварію, яка під керівництвом Венсана Компані проводить потужний сезон, уже встигнувши достроково гарантувати собі титул у Бундеслізі.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував прогнози на сьогоднішній півфінальний поєдинок.

ПСЖ — Баварія Мюнхен

Ставка: обидві команди заб’ють з коефіцієнтом 1.37

Зустріч двох найбільш атакувальних команд поточного розіграшу просто не може бути нудною. ПСЖ втретє поспіль пробився до півфіналу, пройшовши у чвертьфіналі Ліверпуль за сумою двох зустрічей. Команда Луїса Енріке на домашній арені традиційно домінує, роблячи ставку на контроль м'яча та високу інтенсивність у передній лінії.

Баварія цього року демонструє приголомшливу результативність, уже забивши 113 голів у чемпіонаті. Шлях мюнхенців до півфіналу був яскравим: розгром Аталанта (6:1) та надрезультативна перемога над мадридським Реал Мадрид (4:3) за сумою двох матчів у чвертьфіналі.

Враховуючи, що на загальному етапі команди вже зустрічалися і той матч завершився з рахунком 2:1 на користь німців, ми маємо всі підстави очікувати на обмін голами і сьогодні. Обидва колективи володіють феноменальною реалізацією моментів, а ціна помилки на стадії півфіналу лише змушуватиме гравців миттєво відповідати на випади суперника.

