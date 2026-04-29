Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Атлетіко Мадрид зустрінеться з Арсеналом.

Перший поєдинок відбудеться в середу, 29 квітня, на Естадіо Метрополітано в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.54, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 2.97. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.33.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Голи в обох таймах: ні", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 3.49, як і потенційний гол Хуліана Альвареса, оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Атлетіко не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.93.

Слідкуйте за матчем Атлетіко Мадрид — Арсенал на Football.ua.