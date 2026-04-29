Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Атлетіко Мадрид — Арсенал, Getty Images
29 квітня 2026, 09:13
У рамках 1/2 фіналу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Атлетіко Мадрид зустрінеться з Арсеналом.
Перший поєдинок відбудеться в середу, 29 квітня, на Естадіо Метрополітано в Мадриді, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.54, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 2.97. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.33.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Голи в обох таймах: ні", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 3.49, як і потенційний гол Хуліана Альвареса, оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Атлетіко не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.93.
Слідкуйте за матчем Атлетіко Мадрид — Арсенал на Football.ua.