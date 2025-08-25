Туреччина

Жозе Моурінью не розраховує на Дієго Карлоса

Фенербахче розглядає варіанти із можливим трансфером центрального захисника Дієго Карлоса, який минулої зими перейшов із Астон Вілли за 11,5 млн євро.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, клуб відкритий як до орендної угоди, так і до повноцінного продажу 32-річного футболіста. Причини — не уточнюються.

Раніше інтерес до бразильця проявляв Лілль, який робив запит ще на початку трансферного вікна.

За половину сезону Дієго Карлос встиг провести за Фенербахче лише 188 хвилини у 5 поєдинках.