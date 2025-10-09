Туреччина

Керівництво клубу вирішило уникнути поспішної відставки.

Доменіко Тедеско зберіг посаду головного тренера Фенербахче, попри чутки про можливу відставку. У вересні повідомлялося, що німецькому фахівцю дали три матчі, щоб виправити становище команди. Після цього стамбульці здолали Антальяспор (2:0) і Ніццу (2:1), а також зіграли внічию з Самсунспором (0:0).

За інформацією Fotomac, керівництво Фенербахче вирішило залишити Тедеско на чолі команди щонайменше до зимового трансферного вікна. Президент клубу Садеттін Саран і рада директорів вважають, що зміна тренера на цьому етапі завдасть більше шкоди, ніж користі.

Крім того, під час паузи на матчі збірних Тедеско активно аналізував суперників, склад команди та готувався до майбутніх поєдинків, що може свідчити про його відданість справі.

